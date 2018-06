De Brugse busjes hebben in hun eerste maand amper 680 passagiers vervoerd.

Dat schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad.

Gemiddeld vervoerde de dienst, die op zaterdagen en shoppingzondagen van 10 tot 18 uur langs de grootse winkelstraten rijden, 136 passagiers. Met drie à vier busjes die voortdurend in een lus rijden, komt dat neer op een vijftal passagiers per busje per uur. Ze rijden dus vaker zonder passagiers rond dan met.

De burgemeester blijft achter het initiatief staan. Niet alle Bruggelingen zijn blijkbaar op de hoogte van dit initiatief, zegt hij.

