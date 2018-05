Zaterdag rond 15 uur moesten de hulpdiensten uitrukken voor een ongeval op een camping. Een 27-jarige vrouw uit Brugge was terechtgekomen in een zwembadje dat aan een caravan stond. De hulpdiensten konden haar reanimeren, waarna ze naar het ziekenhuis werd overgebracht. De vrouw ligt momenteel in coma. Het parket van Limburg is een onderzoek opgestart om de omstandigheden van het voorval grondig te onderzoeken.