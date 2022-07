Brugse erfgoedontwikkelaar mag iconische gevangenis in Breda herbestemmen

De Brugse erfgoedontwikkelaar VDD Project Development heeft een opvallende opdracht op zak. Ze mogen de voormalige koepelgevangenis in het Nederlandse Breda nieuw leven in blazen.

Het bekende gebouw in Breda sloot de deuren als gevangenis acht jaar geleden. Het is daarna verkocht en ondertussen vangen ze daar 380 Oekraïense vluchtelingen op.

Maar VVD werkt ondertussen samen met Being aan een nieuwe toekomst. Na een enquête onder inwoners in Breda gaan ze daarvoor uit van enkele speerpunten: het bestaande historisch erfgoed moet intact blijven, de vernieuwing moet duurzaam zijn en het moet een toegankelijk project zijn. In het winnende plan wordt het een open gebied, verbonden aan de Bredase binnenstad.

“Het volledige project vergt een geraffineerde aanpak die rekening houdt met de bewogen en belangrijke geschiedenis van de stad Breda," zegt Johan Vandendriessche van VVD. "Met een sterke focus op karakterbehoud en innovatie, zullen we het iconische erfgoed en de volledige monumentale site beschermen en herbestemmen.”