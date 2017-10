En er zijn in de stad de voorbije drie jaar 1.000 nieuwe openbare fietsparkeerplaatsen gecreëerd. Dat staat allemaal te lezen in de eerste fietsbarometer van de stad, een publicatie met cijfermateriaal die Brugge moet toelaten om zijn fietsbeleid te meten en te optimaliseren. De barometer werd voorgesteld op Fietsival, een internationaal congres over de rol van de fiets in een stedelijke omgeving.