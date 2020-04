De gevangenis van Brugge is één van de drie die gevangenen met covid-19 kan opvangen in een afgesloten ziekenboeg.

In Brugge is plaats voor 13 tot 15 gevangenen met het coronavirus. Het aantal besmettingen in de gevangenissen blijft voorlopig wel laag, zegt justitieminister Koen Geens. Vanaf vandaag krijgen gevangenissen trouwens aangepaste en beveiligde laptops. Daarmee kunnen gevangenen via videoconferentie online bezoek krijgen.