Brugse harpiste valt in de prijzen in de States

Ze haalde er ook de finaleprijs voor de beste vertolking van het Concierto de Aranjuez van Joaquin Rodrigo. Het is pas de tweede maal in de geschiedenis van deze competitie dat een Belg in de prijzen valt en de eerste keer dat een Belg in de top 3 raakt. In de jury zaten tal van internationaal bekende harpisten, waaronder Anneleen Lenaerts. De driejaarlijkse "USA International Harp Competition" in Bloomington, Indiana, staat bekend als één van de belangrijkste harpwedstrijden ter wereld, vergelijkbaar met de Elisabethwedstrijd bij ons.

Studies in het buitenland

De 40 geselecteerde kandidaten kwamen dit jaar uit 18 verschillende landen. Mathilde behaalde haar Masterdiploma in 2017 aan het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium te Antwerpen bij Sophie Hallynck. Momenteel studeert ze in het Conservatoire Nationale Supérieure de Musique in Parijs bij Isabelle Moretti.