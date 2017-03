Een stevige bijrol daarin is –jawel- voor Bruggeling Themo Melikidze. Hij trok op zijn 18e naar Hollywood, en daar ontdekken ze stilaan zijn acteertalent.

Gisteren was Themo weer in zijn thuisstad. Met de filmvertoning daar ging voor de Bruggeling een jeugddroom in vervulling. Van Kinepolis kreeg Themo trouwens zijn eerste ster. Intussen heeft het nieuwe talent een contract binnen voor een rol in de topserie ‘24’.