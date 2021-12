Brugse huisvestingsmaatschappijen fuseren

Door de fusie hebben ze nu 5.500 woningen in beheer. Maar in en rond Brugge is er ook wachtlijst van maar liefst 6.200 mensen. Ook de wachttijd loopt op, vooral mensen met kinderen moeten vaak jarenlang geduld uitoefenen

Franky Demon, voorzitter Brugse Maatschappij voor huisvesting: "Vroeger moesten mensen op 2 lijsten gaan staan. Nu komt dat onder één poot. De sterkten van beide maatschappijen gaan we uitspelen. Bijvoorbeeld de Brugse Maatschappij is sterk in huurdersparticipatie. Mensen die huren bij ons, gaan we betrekken in het beleid. De bedoeling is dat die mensen dit nu ook gaan doen bij het vroegere Vivendo. Zodanig dat de 5.500 huisgezinnen die bij beide zitten daar ook gebruik kunnen van maken."

Voor de gefusioneerde huisvestingmaatschappij zijn nieuwe betaalbare woningen een prioriteit. "Er zijn wachtlijsten tot 6 jaar. U zal het met mij eens zijn dat dit niet is waar we in 2022 voor willen staan."