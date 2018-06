Brugse Italiaanse krijgt dan toch Belgische nationaliteit

Nella Cioce, een vrouw uit Brugge die al 28 jaar in ons land woont, is na een lange lijdensweg dan toch Belg kunnen worden.

De vrouw is al die tijd gehuwd met een Bruggeling en zette stappen om naast de Italiaanse ook de Belgische nationaliteit aan te vragen. Maar tot haar verbazing kreeg ze een negatieve evaluatie, ondanks het feit dat ze vlot Nederlands spreekt en perfect geïntegreerd is in de Brugse gemeenschap.

Ze trok in beroep tegen het negatief advies van het parket en na een jaar vol hindernissen is er nu een gunstig vonnis. Die administratieve lijdensweg noopte haar om voor de CD&V op te komen bij de gemeenteraadsverkiezingen, maar ze vraagt minister Geens nu de wet aan te passen en de procedure menselijker te maken.

