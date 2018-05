Brugse Katelijnebrug weigert dienst

De brug werd vannacht afgesloten voor het scheepvaart- en wegverkeer, maar intussen kunnen er weer auto's door. Het scheepvaartverkeer daarentegen ondervindt hinder omdat de brug niet meer kan draaien. Dat moet in de loop van de dag opgelost worden waardoor ook het wegverkeer er tijdelijk niet meer over zal kunnen. Maar de kans dat de Katelijnebrug vandaag weer open gaat voor het scheepvaartverkeer is klein, want het gaat om een ernstig technisch probleem aan het bewegingsmechanisme.

Ernstig technisch probleem aan bewegingsmechanisme van Katelijnepoortbrug @StadBrugge , brug momenteel opnieuw beschikbaar voor wegverkeer maar scheepvaartverkeer van en naar kusthavens ligt voorlopig stil @Vlaamsewaterweg - we werken hard aan snelle oplossing! pic.twitter.com/ICwRpZBQjZ — Claudia Van Vooren (@wenz_claudia) May 31, 2018