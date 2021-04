Brugse keramisten verwerken fijn stof in servies

We ademen allemaal elke dag fijn stof in maar we weten niet wat dat met onze gezondheid doet. Om het probleem tastbaar te maken, pakt De Republiek in Brugge uit met een verrassend project. Ze maken servies dat gekleurd wordt met een glazuur van fijn stof.

"Milieu houdt me wel bezig," zegt keramiste Tine Deweerdt die aan het project meewerkte. "Als keramist is dat wel moeilijk: we zijn helemaal geen ecologisch beroep. Maar ik vind het wel belangrijk om zo weinig mogelijk met afval te werken."

Fijn stof verzamelen, er servies mee glazuren en zo het onzichtbare zichtbaar maken: dat is het concept van SerVies. Het project is gestart in Rotterdam, zit ondertussen al van China tot Italië en nu ook bij ons in Brugge.

Roet als basis

"In Rotterdam zijn ze vertrokken vanuit het idee dat verkeer en industrie de belangrijkste oorzaak zijn van de uitstoot van fijn stof," zegt Emma Petillion van SerVies. "Bij ons is dat houtverbranding. Dus hebben we één en één opgeteld en zijn we gegaan voor roet als basisgrondstof. We zijn dat gaan halen bij schoorsteenvegers."

Juiste kleurschakering

"Dat roet moet eerst gezeefd worden," zegt Petillion. "Dat maakt dan een onderdeel uit van het glazuur. Roet op zich is eigenlijk al een glaslaag. Nu zijn we aan het kijken wat de juiste verhouding is om tot kleurschakeringen te komen."

Uit onderzoek blijkt dat er geen schadelijke stoffen vrijkomen, net zoals bij Delfts blauw.