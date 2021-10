Brugse kinderen vormen erehaag voor klimaatrijders

Met de fietstocht, die van Poperinge naar Antwerpen leidt, wil de actiegroep aantonen hoe de toekomstige kustlijn eruit zal zien als er niks gedaan wordt aan het klimaat.

540 leerlingen van Immaculata in Sint-Michiels Brugge stonden de fietsers op te wachten. De leerlingen maakten niet alleen een liedje en een video over de klimaatproblematiek, maar gingen ook uitvoerig in op deze materie in de klas. Samen met Grootouders voor het Klimaat vormen ze een erehaag voor de klimaatstrijders van Climate Express, die zaterdag in Antwerpen willen aankomen.

Lees ook: