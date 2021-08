Brugse leraar gaat voor 10e dag naar getroffen Luikse regio: "nood aan schoolmateriaal"

De voorbije weken bracht Filip Vanden Berghe, die beroepshalve leraar Frans is in het middelbaar, al nieuw schoolmateriaal naar de getroffen regio's in Luik. Met het nieuwe schooljaar dat voor de deur staat, plaatste de Bruggeling een oproep in de Facebookgroep “Solidarité Inondations Liège et environs” om te vragen of er gezinnen waren die nog nood hadden aan schoolmateriaal. Daarop kreeg hij veel reacties en daarom bezoekt Filip morgen meer dan vijftien families in onder meer Chênée, Vaux, Chaudfontaine, Ensival, Trooz, Pepinster en Verviers met een pakket nieuw schoolmateriaal.

"Ook twintig kilo chocolade en twintig kilo kaas"

Daarnaast zal Filip nog andere zaken uitdelen in de getroffen buurten. Zo brengt hij twintig kilo chocolade mee dankzij het chocolademuseum Choco-Story in Brugge. Zuivelcoöperatie Milcobel schenkt ook twintig kilo Oud Brugge kaas. Tenslotte neemt Filip nog keukenmateriaal, speelgoed en enkele elektrische toestellen mee zoals koffiemachines, dvd-spelers en wekkerradio's. Met deze solidariteit vanuit Brugge wil Filip nogmaals een signaal geven dat het belangrijk is om de slachtoffers van deze waterellende te blijven ondersteunen.