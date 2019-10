De moskee in Brugge barst compleet uit zijn voegen. In de namiddag komen zo’n 400 moslims uit het Noorden van de provincie samen voor het vrijdaggebed.

De moskee van Brugge ligt midden in een woonwijk van Sint-Andries. Niet enkel parkeren, maar ook het bidden zelf wordt nu echt een probleem. De Brugse moslimgemeenschap zoekt al een hele poos naar een nieuwe locatie. Een oplossing is er nog niet direct, maar ook burgemeester De fauw beseft dat deze situatie op Sint-Andries stilaan onhoudbaar is. De stad zoekt mee naar een oplossing.