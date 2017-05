Brugse ondernemers ontevreden over nieuw mobiliteitsplan

Ondernemersorganisatie UNIZO heeft samen met collega-handelsgebuurtekringen en belangenorganisaties een enquête gehouden naar de mening van Brugse ondernemers over het nieuwe mobiliteits- en parkeerplan.

Een kleine 400 ondernemers en werknemers nam aan de bevraging deel. Uit de resultaten blijkt dat de helft van de bevraagden zeer ontevreden zijn over de mobiliteitsaanpassingen in Brugge. De invoering wordt zelfs als negatief ervaren op vlak van uitvoering van de bedrijfsactiviteiten, de winstgevendheid, het aantal klanten en de levertijden.

Bijna 80 % van de respondenten ervaart de huidige maximum toegelaten parkeertijd in de binnenstad (2u) als negatief en zijn blij dat het aangepast zal worden naar 4 uur. Vooral de horeca was vragende partij omdat ze het aantal lunches zagen dalen. De ondernemers blijven extra parkeergelegenheden nodig vinden. Zowat 40 % van de respondenten duidt de komst van Shop&Go-parkeren aan als prioriteit. En 64 % van de respondenten ervaart het huidig einduur van het betalend parken in de binnenstad als negatief. Er wordt geopteerd om het einduur aan te passen van 20 uur naar 19 uur.