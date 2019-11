Brugse politie controleert fietsen, en dat is nodig

De politie doet momenteel heel wat preventieve fietscontroles in Brugse scholen. Uit cijfers blijkt immers dat bijna de helft van de jongeren op een fiets rijdt die niet in orde is. In zo’n 30 procent van de gevallen is er een probleem met de verlichting.

In eerste instantie wil de stad sensibiliseren, later zal de politie jongeren beboeten of naar de verkeersklas sturen.

De Ganzenveer is één van de 50 scholen in Brugge waar dezer dagen preventieve fietscontroles plaatsvinden. De politie en de stad checken de fietsverlichting en kijken of elke fiets aan alle wettelijke vereisten beantwoordt.