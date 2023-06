Brugse politie: goed rapport voor taxi's en lijnbussen, maar niet voor autocars

De controles vonden plaats in de Bargeweg, op het Stationsplein en op de oefenterreinen van De Lijn. De politie werd bijgestaan door controleurs van De Lijn, de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL), de Directie Toezicht op de Sociale Wetten en de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. Uit de resultaten blijkt dat de bestuurders van De Lijn en ook de Brugse taxichauffeurs over de hele lijn in orde waren. Bestuurders van binnen- en buitenlandse autocars daarentegen kregen een slecht rapport: slechts 3 van de 28 chauffeurs waren volledig in orde.

Er werden 28 binnen- en buitenlandse autocars gecontroleerd. Woordvoerder Lien Depoorter: "Naast diverse overtredingen op de wegcode, zoals gsm-gebruik achter het stuur en het niet dragen van een gordel werden er ook technische gebreken vastgesteld en hadden sommigen foute documenten bij. Verschillende voertuigen reden ook zonder vervoersvergunning of zonder het verplicht op te maken reisblad. Verontrustend zijn ook de inbreuken op de rij- en rusttijden. Daarnaast hadden 3 autocars hun aangifte van verkeersbelasting niet uitgevoerd. Er werden bij 25 autocars maar liefst 31 overtredingen vastgesteld. Slechts 3 bestuurders waren dus volledig in orde."