Brugse politie klaar voor volksopkomst Gouden Boomstoet

De aanslagen van gisteren in Spanje veranderen niks aan het bestaande dreigingsniveau drie en de genomen maatregelen. De politie van Brugge heeft ervaring met stoeten en grote mensenmassa’s. Tijdens de Heilig Bloedprocessie in mei werden 120 agenten ingezet. Via camera’s kan de politie de stoet volgen in de commandopost. De politie is naar eigen zeggen meer bekommerd om het weer en wacht angstvallig af of de stoet morgen wel kan doorgaan. De stad verwacht zaterdag en zondag telkens 30.000 tot 40.000 bezoekers.