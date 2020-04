Brugse politie patrouilleert extra tijdens coronacrisis

Met het prachtige lenteweer van vandaag is het voor velen erg verleidelijk om toch even buiten te komen. Daarom controleerde de Brugse politie vandaag elke passant en er werden ook extra gepatrouilleerd.

Over het algemeen lijken de Bruggelingen zich zelf aan de coronaregels te houden. Sinds de lancering van de kliklijn kreeg de politie van Brugge een kleine twintigtal oproepen binnen, al kan niet elke oproep geverbaliseerd worden. “In sommige oproepen bespeuren we ook sluimerende burenruzies, waarbij mensen nu de kans zien om af te rekenen met de buren”, vertelt commissaris Carlo Smits.

Ook wie de stad wil binnenkomen, ontsnapt niet aan controle. Aan de belangrijkste Brugse invalswegen staat er een politiepatrouille want wie nu onderweg is, moet daar een geldige reden voor hebben. Vaste afspraken over wie rechtsomkeer moet maken zijn er niet. De Brugse politie bekijkt geval per geval.

Extra controle op strand Zeebrugge

Met de Paasvakantie houdt de politie ook in Zeebrugge een extra oogje in het zeil, al ligt het grootste strand van onze kust ligt er verlaten bij.