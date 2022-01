Brugse An Pyck (54) wint WK Yoga in masterscategorie

De Brugse An Pyck (54) heeft afgelopen weekend goud gehaald bij de masters op het wereldkampioenschap yoga. "Ik hoopte op de vijde plaats, maar het werd de eerste in de categorie +50", vertelt ze.

De wedstrijd vond plaats in Australië, maar door corona verliep alles online via Zoom. Gelukkig maakte dat het voor An uit Assebroek niet minder speciaal. "Schitterend, ik geloof het nog altijd zelf niet. Het is een mooie beloning voor iets waar ik al lang mee bezig ben." Ze haalde het van bijna veertig andere yogi's.

De andere deelnemers waren vaak yogateachers of sportcoaches. Toch is het An die met de eerste prijs aan de haal gaat. Ze heeft een damesboetiek in Brugge, maar vindt tussendoor de tijd om te oefenen.