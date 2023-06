Vorige week was ook al een deel van het water op de Reitjes vervuild met olie. De brandweer had de smurrie toen ingedamd. Ook nu is de vervuiling beperkt. Al weet de stad nog altijd niet van waar die komt. Een onderzoek in de riolering moet meer duidelijkheid scheppen. Wellicht is het vuil afkomstig van een slecht werkende regenwaterriool.

