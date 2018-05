Brugse schoolkeuken trekt kaart van de duurzaamheid

Hij sloeg met de organisatie Rikolto (het vroegere Vredeseilanden) de handen in elkaar voor het project GoodFood@School. Ze willen van gezonde en duurzame voeding op school de normaalste zaak van de wereld maken. "Ik geloof heel erg in jongeren als de change makers van morgen", zegt Seppe Nobels. "Jongeren moeten vragen durven stellen over wat ze eten. Je hebt het recht om te weten wat je eet, waar je eten vandaan komt en welke impact het heeft op je gezondheid en onze planeet".

School Food Labs

Het ambitieuze programma van Rikolto, Fairtrade Belgium en GoodPlanet wil tegen 2021 in alle Vlaamse scholen een gezond en duurzaam voedingsbeleid hebben, zowel in de keuken als in de klas. "Voeding op school is een enorme hefboom om ons voedselsysteem rechtvaardiger, milieuvriendelijker en gezonder te maken", zegt Myrthe Peijnenborg van Rikolto (Vredeseilanden). Om te onderzoeken hoe je dat in de praktijk waar maakt, werden in vier scholen 'School Food Labs' opgestart. Een van die labs is het Technisch Instituut Heilige Familie in Brugge. "We zijn gestart met een aantal nieuwe acties, experimenten, rond duurzame voeding", vertelt Tom Ledoux, adunct-directeur van de school.

Deze week serveert de schoolkeuken Belgische klassiekers, maar dan in een GoodFood-jasje. Het idee kwam van de leerlingen en het inspireerde chefkok Seppe Nobels om de typisch Belgische gerechten te pimpen.

Fotogalerij