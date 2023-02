Brugse scouts helpen bos planten: "Wij willen ravotten in de natuur"

In Brugge is het Agentschap Natuur en Bos gestart met de bebossing van het nieuwe natuurgebied Bloemendaele. Het gaat om ruim 20 hectare in de buurt van het kanaal Oostende-Brugge.

Amper 2,5 procent van West-Vlaanderen is bebost. Daarmee zijn we de meest bosarme provincie. In Limburg is dat acht keer zoveel. Maar we zijn bezig met een inhaalbeweging, zegt Evy Dewulf van Agentschap voor Natuur en Bos: "Dit jaar hebben we in West-Vlaanderen ongeveer een dertigtal hectare dat we aan het bebossen zijn. Hier in Brugge maar ook aan de kant van Vleteren, Poperinge. En ook in de streek van Moorslede zijn we volop bezig met een inhaalbeweging aan het doen."

Ruimte om te ravotten

In Brugge zijn 900 boompjes geplant. Ze kregen daarbij de hulp van de Brugse scouts: zij willen maar wat graag meewerken aan ruimte om te ravotten. "We zien ook steeds meer dat de plaatsen die er dan zijn ook meer in stedelijke gebieden komen," zegt Wout Mussche van Scoutsgroep Savio. "Er zijn ook meer regels om in de bossen te mogen spelen en dat vinden wij als scouts heel jammer. Wij bouwen ook graag kampen in de bossen in de plaats van op meer speelplaatsen te spelen."

Nog dit: de meest bosrijke gemeenten in West-Vlaanderen zijn Oostkamp en Brugge.