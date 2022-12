Brugse serviceflats onder toezicht voor fixeren bewoners

De Vlaamse Zorginspectie heeft bewarende maatregelen genomen in een serviceflatgebouw in Brugge.

Bij een controle op 25 november stelde ze meerdere ernstige tekorten vast in de flats van zorggroep Armonea, waar 105 mensen verblijven. Dat schrijft De Standaard, dat onder andere meldt dat mensen met dementie er gefixeerd werden.

"Een assistentiewoning is bedoeld voor mensen die zelfstandig kunnen wonen, met een beperkte zorgnood", legt Joris Moonens, woordvoerder van het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) uit. "De inspectie heeft moeten vaststellen dat de voorziening zich meer en meer richt op bewoners die veeleer in een woon­zorgcentrum thuishoren. Er is niet voldoende zekerheid dat deze mensen ­altijd de ­nodige zorgen krijgen."

Zo wonen er volgens Moonens ­verschillende mensen met ver­gevorderde dementie. "Zij hebben heel wat zorg nodig, en er komen ook veiligheidsissues bij kijken. Ze werden ook gefixeerd. Dat is een zware beslissing, waarbij de familie moet worden betrokken. Voldoende verpleegkundig toezicht is noodzakelijk, en het team hier kan dat niet bieden." Moonens benadrukt nog dat een eerste evaluatie toonde dat geen sprake is van verwaarlozing.

Armonea relativeert

AZG plaatste de instelling onder verhoogd toezicht en zal nu meer controleren. Opvallend is dat ook de Zorginspectie zelf bewarende maatregelen nam. Dat gebeurt in principe alleen als er onaanvaardbare risico's zijn voor de veiligheid of gezondheid van de bewoners.

Volgens Armonea zelf waren er "kleinere infrastructurele punten die zeer snel werden opgelost". "Artsen van de bewoners bevestigen dat de omstandigheden voor hun patiënten correct zijn", klinkt het.

AZG besliste ook het woonzorg­centrum Vordenstein in Schoten te schorsen voor zes maanden. In de praktijk betekent het een opnamestop. De schorsing komt er na een periode van verhoogd toezicht, waarin onder meer aanhoudende tekorten qua personeelsbezetting werden vastgesteld. De groep Armonea heeft nu vier vestigingen onder verhoogd toezicht staan. Bij Orpea gaat het om vijf vestigingen. Van één vestiging, het prestigieuze Park Lane in Antwerpen, dreigt de zwaarste sanctie: een intrekking van de erkenning.