Brugse Steenstraat blijft na testperiode elke namiddag autovrij

Burgemeester Dirk De fauw: “Tijdens het proefproject voerden we verschillende metingen uit, zowel met een anoniem telapparaat als via fysieke observaties. We ontvingen weinig tot geen klachten over de maatregel, noch bij het centrummanagement, noch bij de handelsgebuurtekring. Bovendien toonden metingen aan dat de luchtkwaliteit aanzienlijk verbeterde: de concentratie fijn stof in de Steenstraat daalde met 22%.”

Naar aanleiding van deze positieve tussentijdse evaluatie besliste het stadsbestuur om het proefproject voor onbepaalde duur te verlengen. Deze verlenging wordt tussentijds geëvalueerd en opgevolgd.

Fietszone

“Daarnaast gaat in oktober nog een andere, nieuwe maatregel in waardoor een groot deel van de binnenstad fietszone wordt. Alle straten binnen deze zone worden dan fietsstraat. In een fietsstraat is de maximale toegelaten snelheid 30 km per uur en mogen voertuigen geen fietsers inhalen. De verkeersborden hiervoor worden in oktober geplaatst”, aldus burgemeester Dirk De fauw.