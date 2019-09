Brugse terrassen tot na de kerstvakantie

De terrassen moeten voortaan pas worden afgebroken na de kerstvakantie. En net voor de paasvakantie mogen ze opnieuw worden opgebouwd. Vroeger konden terrassen enkel van 15 maart tot 15 november.

"Objectieve gegevens tonen dat er de laatste 14 dagen van december het meest volk is in de stad", zegt burgemeester Dirk De fauw. "Het is dan ook best om de vaste terrassen in deze periode te laten staan. De vraag om ruimere losse terrassen te hebben bijvoorbeeld op de Markt werd door de mensen van de horeca zelf beperkt tot 2 rijen.