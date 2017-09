De tachtiger geeft de fakkel door aan zijn zoon Erwin. De beiaardier van de processiebeiaard van de Confrerie van het Heilig Bloed luidt voor het laatst de 700 kilo zware klok. Dat doet hij met behulp van zijn voeten.

De klok is de vroegere brandklok van de halletoren en werd door klokkenmaker Joris Dumery in 1742 gemaakt. Sinds de jaren tachtig hangt de klok in een klokkenstoel aan het Dumeryplein. Het luiden met de voet is een oude traditie.