Brugse woningprijzen stijgen, maar niet zo snel door corona

Een woning kopen in de vijf Vlaamse provinciehoofdsteden werd in 2020 een stuk duurder.

De prijzen voor woonhuizen stegen gemiddeld met +6,7% in vergelijking met 2019. De prijzen voor appartementen namen met +7% toe. Dat blijkt uit de derde barometer over de prijsevolutie voor vastgoed in Antwerpen, Brugge, Gent, Hasselt en Leuven van de Federatie van het Notariaat (Fednot).

In Brugge was de stijging van de woningprijzen iets minder uitgesproken: + 4,2%. Dat is volgens notaris Bart van Opstal het gevolg van het wegblijven van toeristen. Veel Bruggelingen leven van het internationaal toerisme en de coronacrisis heeft dus grote financiële gevolgen voor hen. Daardoor stellen ze grote aankopen uit. Een gemiddelde woningprijs in Brugge ligt rond de 308.000 euro.

Voor appartementen was er een gemiddelde stijging van 9% en zelfs 14% in de binnenstad. Maar dat heeft dan weer te maken met de schaarste op de markt. De gemiddelde prijs voor een appartement in Brugge ligt rond de 260.000 euro.

Niet evident voor jongeren

In het afgelopen jaar was het aandeel jongeren dat vastgoed kocht in de provinciehoofdsteden minder groot: 27,9% was niet ouder dan 30 jaar. In 2019 ging het om 30,1%. “Het feit dat jonge kopers minder actief waren in de provinciehoofdsteden is een aandachtspunt. We merken in onze dagelijkse praktijk dat het voor vele jonge koppels geen evidente zaak is om een betaalbare woning te vinden in het centrum van de stad. Zeker als ze op eigen kracht, zonder financiële steun van ouders, een woning willen kopen. Jonge singles hebben het nog moeilijker.”