Brugse zusters laten Vlaams topstuk naar Leuven verhuizen

De zusters van Huyse Sint-Trudo in Brugge nemen afscheid van een 15de-eeuws triomfkruis. Sinds 2018 is de kapel op de site van Sint-Jan niet meer brandveilig en kan het kruis dus niet blijven hangen.

Al sinds het ontstaan van de Sint-Trudoabdij in Brugge in het midden van de 12de eeuw, hebben de Reguliere Kanunnikessen van het Heilig Graf een link met Brugge. Na een bewogen geschiedenis vestigden de zusters zich in 1954 in het voormalig Slot van de Graven van Vlaanderen te Male.

Vlaams Topstuk

In 2011 verkochten de zusters de abdij en verhuisden ze in 2013 naar Huyse Sint-Trudo, een klein kloostergebouw op de site van het AZ Sint-Jan.

De meest bijzondere kunstobjecten uit de collectie namen de zusters mee naar hun nieuwe verblijfplaats, zoals het Triomfkruis en het bijhorende velum, samen in 2011 erkend als Vlaams Topstuk.

"Geen plaats voor"

Het triomfkruis kon sinds de verhuis terecht in de kapel van de zusters van AZ Sint-Jan. Maar sinds 2018 is het gebouw niet meer brandveilig en mag niemand er in. Dus ook het kruis niet.