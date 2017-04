Brugse zwanen straks weer vrij (en dan maar nesten bouwen)

De stad zag er zonder hen een poos anders uit, maar dat kwam door de ophokplicht. De dieren werden in afzondering geplaatst toen in februari vogelgriep werd ontdekt. Even maakte de groendienst zich zorgen over hun nageslacht maar dat komt nog net op tijd in orde. Het verplichte binnenverblijf zette een rem op hun liefdesleven en verhinderde hen om broedkoppeltjes te vormen. Maar over enkele dagen mogen de dieren weer naar hun vertrouwde waterplas, het Federaal Voedselagentschap gaf vandaag groen licht. Maandagmorgen start de verhuizing van de zwanen. Dan wordt iedere zwaan voorzichtig ingepakt in een speciaal jasje en op zijn vertrouwde stek vrijgelaten.