De Brugsebaan in Lichtervelde, de N32, is weer open voor het verkeer. De wegenwerken zijn twee maanden vroeger af dan voorzien.

Op dit kruispunt met de Ringlaan staan voortaan verkeerslichten, de rotonde is verdwenen. Ook het kruispunt met de weg naar Kortemark is verkeersveiliger gemaakt. Er is ook gescheiden riolering aangelegd waardoor het afvalwater van 40 huizen nu wordt afgevoerd naar een zuiveringsinstallatie in Kortemark.