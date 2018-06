In dierenpark De Zonnegloed in Oostvleteren zijn twee beren aangekomen, die onlangs bevrijd zijn in Albanië. Daar zaten ze gevangen in een te kleine kooi.

De bruine beren hebben er een reis van bijna drie dagen opzitten, en zijn vannacht aangekomen in hun nieuwe verblijf in Oostvleteren. In Albanië zaten de beren in de krappe kooi sinds ze welpjes waren. In De Zonnegloed krijgen ze een verblijf met veel plaats, al moeten ze eerst nog heel even in quarantaine.