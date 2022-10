Bruine kriekpeer Klerken is boom van het jaar

De bruine kriekpeer in Klerken is uitgeroepen tot Boom van het Jaar. Hij haalde 1565 stemmen.

“De bruine kriekpeer heeft bijgedragen tot de identiteit van Klerken,” zegt de jury. Er was in Klerken in de Perelaarommegang, samen met een kermis. Daar verkochten inwoners van Klerken hun ‘oestpertjes’. Die peren noemden ze ook Laupertjes, genoemd naar de heilige Laurentius, de patroonheilige van de kerk in Klerken.

Opknapbeurt

Er is trouwens nog altijd een verwijzing naar het verleden, met de Perelaarommegangstraat in klerken. De bruine kriekpeer is één van de laatste getuigen.

Behalve de titel ‘Boom van het Jaar’ gaat er ook 2.500 euro voor een opknapbeurt van de boom, en de bruine kriekpeer is meteen ook de Belgische inzending voor ‘Europese Boom van het Jaar.’