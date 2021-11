Bruinvis aangespoeld op strand Lombardsijde

Op het strand van Lombardsijde bij Middelkerke is zondag een bruinvis aangespoeld. Dat bevestigt Kelle Moreau van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN). Het dier werd overgebracht naar het Boudewijn Seapark in Brugge om aan te sterken.

Het waren wandelaars die het dier hadden gespot op het strand. Vrijwilligers ondernamen enkele pogingen om het dier terug in zee te krijgen maar het bleef aanspoelen. "Het dier had niet direct uitwendige wonden dus het is moeilijk te weten waarom het dier telkens strandde. De wind zit natuurlijk richting land en ook de golven spelen een rol", aldus Moreau.

Het dier werd uiteindelijk overgebracht naar het Boudewijn Seapark. "Die tocht verliep goed. Het dier bleef goed ademen en werd nat gehouden met behulp van natte doeken." In Brugge zal het dier verder kunnen aansterken. Als de bruinvis voldoende is aangesterkt wordt hij terug vrijgelaten in zee.

In totaal werden zondag al vier meldingen gemaakt van aangespoelde bruinvissen. De andere drie dieren waren al overleden. De verklaring daarvoor ligt vooral in de windrichting en golfrichting. "Dit betekent niet per se dat er meer dieren zijn doodgegaan", aldus Moreau.