Brusselaars aangehouden voor afpersing

De Brugse onderzoeksrechter heeft twee verdachten aangehouden op verdenking van afpersing in Oostende.

Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. Samen met drie kompanen troggelden ze geld en gsm's af van enkele voorbijgangers. De jongeren uit het Brusselse sloegen in de nacht van dinsdag op woensdag een eerste keer toe in de Romestraat. Later op de nacht werden op de Zeedijk nog eens drie mensen afgeperst. De lokale politie van Oostende kon door intensief speurwerk de verdachten kort na het tweede feit al inrekenen. De buit werd teruggevonden.

Twee minderjarige verdachten werden ter beschikking gesteld van het jeugdparket van Brussel. Twee van de drie meerderjarige verdachten werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Die besliste om hen aan te houden. De Brugse raadkamer beslist vanmiddag of ze langer in de cel moeten blijven.