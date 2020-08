Brusselse jongeren helpen strandcoaches in Blankenberge

Een tiental Brusselse allochtone jongeren heeft afgelopen weekend geholpen met de lokale strand- en stadscoaches in Blankenberge.

De jongeren van het strand- en stadscoach team zijn verantwoordelijk voor het sensibiliseren van mensen omtrent de coronamaatregelen. De samenwerking kwam er nadat er in Blankenberge een hevige vechtpartij plaatsvond tussen jongeren van een Brusselse jeugdbende en de lokale politie. "Enerzijds wilden deze Brusselse jongeren zich distantiëren van dat gedrag en wilden ze tonen dat niet elke jongere in Brussel zo is. Anderzijds wilden de jongeren van ons strandteam tonen dat iedereen op dezelfde manier gesensibiliseerd wordt om zich aan de COVID-maatregelen te houden en dat er niet wordt gediscrimineerd", vertelt burgemeester Daphné Dumery (N-VA).

Beide groepen jongeren hebben de samenwerking als positief ervaren. "De Blankenbergse jongeren waren lovend over de gedrevenheid van de Brusselse jongeren. De Brusselse jongeren waren dan weer opgetogen over onze crowd control aanpak", aldus Dumery.

