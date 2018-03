In de Aartrijkestraat in Eernegem hebben onbekenden vorige nacht op een brutale manier ingebroken in een woning. De politie kwam met verschillende combi’s en een helikopter ter plaatse. Het parket onderzoekt de zaak.

De voordeur van de woning in de Aartrijkestraat was bewerkt met een voorhamer. Het lukte de daders niet om via de deur binnen te dringen waarna ze een raam aan diggelen sloegen. Het is nog niet duidelijk waarom de inbrekers deze woning uitkozen en wat ze hebben buitgemaakt.