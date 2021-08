Brys en Van Zandweghe door supporters onthaald

West-Vlaamse roeier Niels Van Zandweghe is samen met teamgenoot Tim Brys door een hele groep supporters ontvangen bij hun thuiskomst in de Gentse roeiclub. Op de Olympische Spelen graaiden ze naast een medaille, maar kregen wel een olympisch diploma mee.

Jarenlang leefde het duo naar dit moment toe. Een finaleplaats was dan ook zeker een must. Iets waar Brys en Van Zandweghe vlot in slaagden.

In de finale liep het echter mis voor het Brugs-Gentse duo. Mede door de keuze van de organisatie om alle roeiers een plaats door te schuiven, kwamen ze in een baan met veel tegenwind terecht. Dat ontnam hen de kans om op de cruciale fases door te duwen.

Toch toonde de fanbase hun trots en fierheid aan de twee atleten. Tokio was misschien geen absoluut succes, maar beiden komen wel met een olympisch diploma thuis. Nu scheiden de wegen van Brys en Van Zandweghe. Na zes jaar intense samenwerking roeien ze vanaf nu hun eigen weg.