Het bedrijf BSV-Devamix in Harelbeke zal ook de komende jaren geen asbest verwerken.

In de zomer van vorig jaar was er veel protest van buurtbewoners tegen de plannen van de betoncentrale. Het bedrijf kreeg toen een proefvergunning van een jaar om hun andere activiteiten te verlengen. Nu is er een definitieve vergunning, maar wel zonder asbestverwerking.

