BSV/Devamix krijgt proefvergunning

Het gaat om een vergunning voor een jaar. Na zes maanden volgt er een evaluatie en overleg, onder meer met de buurtbewoners. Zo zal Devamix onder meer een stofrapport, een transparant monitoringsprogramma en een overzicht van de reeds uitgevoerde maatregelen moeten bezorgen. Er zal ook worden gekeken in welke mate voorgestelde maatregelen worden nagekomen, zoals het plaatsen van een wielwasinstallatie, het plaatsen van omheiningen en betonnen afsluitingen en het aftoppen van de opslag van stuifgevoelige stoffen.

Geen asbest

Het bedrijf wil uitbreiden en was oorspronkelijk ook van plan om grond of puin dat verontreinigd is met asbest te zuiveren, maar na hevig protest zag het daar van af. De stad Harelbeke gaf daartegen eerder al een negatief advies. Tegen de uitbreiding werden meer dan 1000 bezwaarschriften ingediend. Volgens het plaatselijk actiecomité is er nu al veel overlast door stof. Enkele dagen geleden vond daar nog een protestactie plaats. Maar nu kunnen zowel de stad Harelbeke als het actiecomité zich vinden in de beslissing van de deputatie.

Lees ook: