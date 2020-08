Bubbel van 5 blijft, winkelen met 2 mag

De sociale bubbel van vijf mensen blijft tot 1 oktober behouden. Dat heeft premier Sophie Wilmès donderdag aangekondigd na afloop van de Nationale Veiligheidsraad. Elk gezin (of iedereen die samenwoont) mag maximum met vijf andere personen afspreken. Dit moeten nog zeker tot eind september altijd dezelfde personen zijn.

Maar de eerste minister verduidelijkte wel dat men ook andere vrienden en familieleden mag ontmoeten, maar dan met respect voor de sociale afstandsregels en in een gezelschap van maximaal tien mensen. Dus als je de afstand van 1,5 meter kan respecteren, mag je activiteiten doen met mensen buiten je sociale bubbel, bijvoorbeeld gaan wandelen of fietsen. maar nooit met meer dan 10 tegelijk.

Evenementen

Voor evenementen, sport, culturele voorstellingen of religieuze bijeenkomsten kan er wel weer meer: binnen zijn er 200 mensen welkom, buiten 400. Maar wel mét mondmasker. En vanaf 1 september kan nóg meer voor bijvoorbeeld concertzalen en theaterzalen. Sophie Wilmès : Eerste Minister (MR): “Die sectoren hebben al veel offers moeten brengen en zich aanpassen. Daarom kunnen zij vanaf 1 september van die beperkingen afwijken. Het is in eerste instantie de burgemeester die zo’n aanvraag bekijkt. Finaal is hiervoor de toelating van de bevoegde minister nodig. Dat maakt het mogelijk om voor permanente infrastructuren de regels aan te passen zonder de veiligheid in het gedrang te brengen.”

Winkels

Kleding- en meubelzaken horen vanmiddag de versoepeling waar ze om vroegen. Je mag nu weer met twee gaan shoppen, en je mag ook langer dan een half uur binnen zijn. “Wat dat laatste betreft, rekenen we op ieders verantwoordelijkheidszin om te vermijden dat er wachtrijen ontstaan. Het gaat hier wel om een maximum van twee personen. Winkels kunnen zelf beslissen om het individueel winkelen te behouden.”

Feestzalen

Voor de horeca en vooral de feestzalen is er minder goed nieuws: zowat alles blijft bij het oude, behalve voor rouwmaaltijden. Daar mag voortaan 50 man op aanwezig zijn.

Bekijk ook: