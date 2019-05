Buda wint innovatieprijs filmfestival Cannes

Kunstencentrum Buda in Kortrijk heeft op het filmfestival in Cannes de innovatieprijs gewonnen. Buda krijgt de prijs omdat het kinderen, jongeren en gezinnen in kwetsbare posities nauw betrekt bij zijn filmwerking.

Kunstencentrum Buda dat dertien jaar geleden startte met films onder de noemer ‘Budascoop’, valt op het filmfestival van Cannes in de prijzen en daar zijn ze uiteraard blij mee.“Geweldig! Het is een prijs die uitkomt van Europe Cinema. Dat zijn ongeveer 1.100 cinema’s in 43 landen. Dat is geweldig om de Innovation Prize 2019 te winnen”, reageert Kristof Jonckheere.

Buda zet al verschillende jaren in op sociale duurzaamheid en lanceert verschillende projecten om een diverser publiek te bereiken. Vorig jaar steeg het aantal bezoekers dat een sociaal tarief betaalt, met 60 procent tot 1.200. Dat betekent dat er ook meer geld nodig is. De 10.000 euro van de prijs in Cannes gaat dan ook integraal naar een nieuw, sociaal Film Fonds.

De prijs is voor Buda een stimulans om te blijven investeren in zorg, welzijn en armoede.