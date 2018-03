Budabrug Kortrijk vertoont even rare kuren

De Budabrug in Kortrijk vertoonde maandagmiddag rare kuren. Ze ging te pas en te onpas op en neer. De slagbomen gingen dicht, ook al was er geen schip in aantocht. Een elektromechanisch probleem, liet de Vlaamse Waterweg weten. Na anderhalf uur was het opgelost.

Wie in de Kortrijkse binnenstad moet zijn, hield er best rekening mee dat de Budabrug even buiten dienst was. Die veiligheidsmaatregel nam de politie alvast. Want sinds de middag tot 14 uur gingen de slagbomen omlaag - en de brug omhoog - terwijl er helemaal geen schip in aantocht was.

De Vlaamse Waterweg - de waterwegbeheerder die ook verantwoordelijk is voor de aansturing van de brug - laat weten dat het om een elektromechanisch probleem ging. Een technische ploeg onderzocht het probleem. Na twee keer testen, werkte de brug even later opnieuw.