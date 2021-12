Budget Middelkerke voorziet pak meer investeringen

De meerderheidspartijen in Middelkerke hebben beslist om vanaf volgend jaar 40 miljoen extra te investeren. Dat meerjarenplan is gisteren voorgelegd in de gemeenteraad.

Met 40 miljoen euro extra groeit het Middelkerkse investeringsbudget naar ruim 185 miljoen over de volledige beleidsperiode. "Dat is niet min, maar wel noodzakelijk en weloverwogen. Enerzijds door het maken van strategische keuzes in sleuteldossiers, maar ook door de sterk stijgende inflatie," luidt het.

Concreet

Voor het nieuwe casino zorgen stijgende grondstofprijzen, de keuze voor een extra verdieping in de parkeergarage en de vernieuwing van het Epernayplein voor een verhoging van het bouwbudget met 6,3 miljoen euro. In diezelfde context van meerprijzen maakt het gemeentebestuur één extra miljoen euro vrij om de realisatie van de nieuwe zeedijk in Westende te waarborgen. Verder wil het gemeentebestuur haar dienstverlening een nieuwe toekomst in loodsen door de realisatie van een nieuw gemeentehuis. Daarvoorn, verhoogt Middelkerke het projectbudget met 9 miljoen euro.

De opportuniteit om de voormalige manege Derby om te vormen tot een padel- en tenniscomplex en de aanleg van een ventweg om de sportsite veilig te ontsluiten, vragen een extra inschrijving van 2,3 miljoen euro in het gemeentelijke investeringsbudget. Daarnaast voorziet Middelkerke vers geld voor onder andere de aankoop van Garage Omnia als locatie voor het nieuwe toerismekantoor (1,8 miljoen euro) en de aankoop van gespecialiseerd materiaal voor het onderhouden van het openbaar domein. Daarnaast start Middelkerke in deze beleidsperiode met enkele belangrijke wegenwerken zoals de heraanleg van de Spermaliestraat of de verdere renovatie van de Slijpesteenweg en de Vaartdijk-Zuid.

Om dat extra budget te financieren profiteert het gemeentebestuur van het gunstige renteklimaat. Er zijn ook wel budgettaire meevallers zoals subsidies en de verkoop van geplande onroerende goederen