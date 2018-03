De provincie investeert ruim 1 miljoen euro in twee bijkomende wateroverstromingsgebieden in Pittem.

Die moeten vooral wateroverlast vermijden in het centrum van Pittem. De werken starten in oktober dit jaar nog en moeten klaar zijn half 2019. Het gaat om bufferbekkens aan de Blekerijbeek en de Zwartegatbeek. Eind juli 2014 kreeg Pittem te maken met heel erge wateroverlast. Het overtollige regenwater drong toen binnen in 54 woningen.

