Het all you can eat restaurant Eat & Co in Kuurne gaat voor minstens twee maanden dicht: er zijn ernstige aanwijzingen van mensenhandel.

Op vraag van het parket heeft de burgemeester van Kuurne, Francis Benoit (CD&V), het buffetrestaurant moeten sluiten. Het restaurant is in de streek gekend voor zijn verschillende all you can eat formules en trok vooral in het weekend veel volk.

Nu moet het restaurant voor minstens twee maanden de deuren sluiten wegens ernstige aanwijzingen van mensenhandel.