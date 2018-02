Buitenkant Ciné Rialto klaar voor de sloop

Daar komen 80 erkende assistentiewoningen van projectontwikkelaar en beheerder Senior Homes. Op die site komt dan zo’n 2.100 m² grondoppervlakte vrij voor Residentie Rialto. Residentie Rialto verrijst rond de hoeken van de Langestraat, de Christinastraat, de Kleine Weststraat en de Hertstraat. Daarnaast zal het complex naast een fietsenstalling en privébergingen ook een brasserie met binnentuin omvatten, en een fitness- en wellnessruimte met o.a. een infraroodmuur en sauna. Er is ook een aparte locatie voor bewegingstherapie, kapper, schoonheidsspecialiste en kinesisten.

Gevels

Eerder reeds had Aannemingen Verhelst op de site alle deur- en raamlijsten, isolatie, plafondpanelen, vloer- en wandbekleding uit de gebouwen en de inboedel verwijderd. Enkele bestaande gevels blijven bewaard. “We proberen zoveel mogelijk hinder voor passanten en omwonenden te vermijden. De volledige afbraak moet tegen eind mei gefinaliseerd zijn", zegt Wilfried Martens van Senior Homes. "Daarna treffen we de voorbereidingen om na de zomer te kunnen bouwen". Tegen de kerstperiode zou de ruwbouw grotendeels klaar moeten zijn. De oplevering van het hele gebouw is voorzien binnen 2,5 jaar. De verkoop van de assistentiewoningen loopt goed. Meer dan 40% is al verkocht. Geïnteresseerden kunnen ook gewoon huren.