Buitenlandse dieven doorverwezen naar strafrechter

De raadkamer in Veurne heeft drie Ieren en twee Britten doorverwezen naar de correctionele rechtbank.

Ze worden verdacht van een reeks diefstallen met braak van trekkers, opleggers en graafmachines. Vermoedelijk waren ze verantwoordelijk voor een tiental feiten in onze provincie en dat tussen 2016 en 2018.

Twee verdachten werden inmiddels uitgeleverd via autoriteiten in Frankrijk en Zweden. De overige verdachten werden al eerder in het Verenigd Koninkrijk gearresteerd, maar hun uitlevering werd door de Britse overheid om onduidelijke redenen geweigerd. Één van de verdachten zou nauwe bindingen hebben gehad met de IRA.