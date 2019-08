Buitenlandse studenten vinden onderdak in ziekenhuis

Hogeschool Howest wil bij de start van het nieuwe academiejaar studenten huisvesten in een vleugel van het oude Sint-Maartensziekenhuis in Kortrijk.

Het gaat om studenten die een uitwisseling volgen via het Erasmusprogramma, maar ook buitenlandse studenten die van heinde en ver komen om de populaire opleiding Digital Art & Entertainment te volgen. Zij komen onder meer van China en de Verenigde Staten.

De vleugel telt 82 kamers en is nog in goede staat. De bedoeling is dat de studenten er terechtkomen in een soort van community onder het waakzame oog van een personeelslid die er verblijft of inwoont. Zo kunnen ze zich vlotter in de stad integreren en worden ze niet aan hun lot overgelaten.

De eigenaar van het gebouw, vastgoedontwikkelaar Immogra wil er op termijn iets ontwikkelen, maar wat is nu meteen nog niet duidelijk. De site staat nu nog ingekleurd als een zone voor gemeenschapsvoorzieningen.

