Buitenrestauratie station Veurne bijna af

De eerste fase van de buitenrestauratie van het station in Veurne is voltooid, waardoor de stellingen na 13 jaar gedeeltelijk kunnen verdwijnen.

“Voor zowel de inwoners als de bezoekers van Veurne zal de nieuwe aanblik van dit neogotische station in ons land een verrassing zijn”, zeggen burgemeester Peter Roose en schepen Anne Dequidt.



Dit beeldbepalend en uniek gebouw werd ontworpen door de Brusselse architect Wisseleer in 1891, in harmonie met andere Veurnse monumenten zoals de Hoge Wacht en het Spaanse Paviljoen.

Bij de buitenrestauratie werd de gevel lichtjes gereinigd en waar nodig opnieuw gevoegd met een dagvoeg, een techniek die oorspronkelijk ook gebruikt werd. Bij grondig nazicht bleek overduidelijk dat de gevel oorspronkelijk geschilderd was. Vandaar dat het bouwteam, in samenspraak met Onroerend Erfgoed, koos om de gevel af te werken in dit frisse oorspronkelijke kleur.